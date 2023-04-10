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34 минуты назад

Россиянкам назвали способы отрастить длинные волосы

Lenta.ru

Российский дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова назвала способы отрастить длинные волосы. Ее комментарий публикуют «Аргументы и факты».

Россиянкам назвали способы отрастить длинные волосы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, достичь данной цели поможет мезотерапия, во время которой под кожу головы путем инъекций вводят специальные витамины. В рамках данного процесса луковицы напитываются необходимыми веществами, отметила эксперт. В то же время эффективен в указанном случае будет аппарат дарсонваль — его микротоки стимулируют фолликулы.

В то же время собеседница издания призвала сдать анализы на дефицит полезных веществ и микроэлементов в организме, которые могут быть важны для роста волос. Среди них — витамины D и Е, цинк и йод, пояснила врач.

В марте Татьяна Егорова также назвала простые способы сохранить здоровье волос. По словам эксперта, для этого следует правильно питаться и следить за употреблением необходимых витаминов и микроэлементов. Кроме того, понадобится наладить режим сна и физической активности и постараться избегать стрессов.

Здоровье,Татьяна Егорова,
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