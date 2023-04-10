Отказ от масла и сыра помог мужчине сбросить 63 килограмма

Житель Великобритании, сбросивший 63 килограмма из-за проблем со здоровьем, рассказал, что помогло ему добиться такого результата. Его историю публикует The Herald.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В 2014 году вес 39-летнего Марка Хамфриса из города Плимут, графство Девон, достиг 156 килограммов. Через год врачи нашли у него подагру, и он решил, что должен похудеть. За два года ему удалось сбросить почти 30 килограммов, однако на этом прогресс застопорился. Мужчина решил вернуться к похудению лишь в 2020 году, когда его колено поразил остеоартрит.

Хамфрис собирался ходить в спортзал и заниматься с тренером, но этому помешала пандемия COVID-19. После окончания первого локдауна Хамфрис наконец смог серьезно взяться за свое здоровье. Британец по совету тренера заменил сливочным сыром масло и другие виды сыров, занялся спортом и всего за неделю похудел на 2,7 килограмма.

В следующие два года мужчина ел в основном блюда из рыбы, курицы и говядины. Он полностью исключил из рациона фастфуд, сладкие газированные напитки и обработанные продукты из магазина. На такой диете его вес сокращался примерно на килограмм в неделю.

Хотя у него и случались периоды, когда похудение снова стопорилось, он упорно шел к цели.

«В середине 2022-го я выбросил всю старую одежду больших размеров и начал собирать новый гардероб с нуля. Оставил только старый джемпер и толстовку ради смеха, и чтобы помнить, какого прогресса добился», — говорит Хамфрис.