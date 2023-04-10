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Врач Алендеев рассказал об опасности тренировок на голодный желудок

Врач общей практики Сергей Алендеев в эфире Tsargrad.tv рассказал об опасности тренировок на голодный желудок. По его словам, физические нагрузки без нормальной подпитки могут нанести вред сердцу и мышцам всего тела. Специалист отметил, что до завтрака разрешены лишь растяжка и дыхательные упражнения.

Врач рассказал об опасности тренировок на голодный желудок
© Газета.Ru

«При тренировках на голодный желудок увеличивается нагрузка на сердце и остальные мышцы, при недостатке гликогена они начинают «гореть» вместо жира. То есть, не поев, вы начинаете «жечь» не жир, а мышцы», — пояснил Алендеев.

Он добавил, что тренироваться лучше не утром, а во второй половине дня. В случае, если хочется физических нагрузок для пробуждения — стоит заняться ранее упомянутыми растяжкой и дыхательной гимнастикой, заключил специалист.

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