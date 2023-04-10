Врач рассказал об опасности тренировок на голодный желудок

Врач общей практики Сергей Алендеев в эфире Tsargrad.tv рассказал об опасности тренировок на голодный желудок. По его словам, физические нагрузки без нормальной подпитки могут нанести вред сердцу и мышцам всего тела. Специалист отметил, что до завтрака разрешены лишь растяжка и дыхательные упражнения.