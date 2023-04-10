Как избавиться от повышенного потоотделения с использованием трав

Повышенное потоотделение, особенно в области подмышек, подошв и ладоней, может быть вызвано разными причинами.

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Потоотделение - это физиологическое явление, регулирующее баланс тепла, воды и соли в организме. Повышенное потоотделение, особенно в области подмышек, подошв и ладоней, может быть вызвано разными причинами. Все указанные ниже способы избавления от повышенного потоотделения нужно применять каждый день, чтобы почувствовать эффект.

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Яблочный уксус

Налейте яблочный уксус на чистый ватный диск, и протрите им участки, в которых есть проблемы с потоотделением. Подождите, пока он высохнет. Проснувшись на следующее утро, примите теплый душ, чтобы избавиться от запаха уксуса. Нанесите присыпку для тела на потные участки.

Шалфей

Чай с шалфеем рекомендуется как наиболее эффективное средство среди естественных методов лечения проблемы гипергидроза или повышенного потоотделения. Есть два рекомендуемых варианта. Во-первых, употреблять шалфей в виде чая, во-вторых, применять его в качестве тоника для тела.

Давайте заварим чай с шалфеем, чтобы использовать его в качестве тонизирующего средства. Дайте ему остыть в течение 15-20 минут. Затем смачиваем вату или салфетку в чае и прикладываем к месту повышенного потоотделения. Мы можем повторять 2-3 раза в день.

Лимонно-солевая смесь

Ингредиенты для приготовления смеси - 3 столовые ложки лимонного сока, 1 столовая ложка соли.

Приготовление: смешиваем ингредиенты. Продолжайте этот процесс, пока смесь потеряет зернистость и станет однородной по структуре. Затем наносим эту смесь и оставляем на 5-6 минут на место, где наблюдается повышенное потоотделение. Далее смываем Применяет способ один раз в день.

Пищевая сода

Вы можете смешать полстакана воды с чайной ложкой пищевой соды. Наносите эту смесь на участки, где есть проблемы с гипергидрозом. Подождите 15 минут и смойте теплой водой. Вы можете применять этот метод два раза в неделю.

Кокосовое масло

Аромат кокосового масла очень эффективен при устранении неприятных запахов. Вы можете наносить кокосовое масло на участки, где есть проблемы с потоотделением после теплого душа.

Важно: Людям, страдающим аллергией, следует проконсультироваться с врачом перед нанесением кокосового масла.

Зеленый чай

Можно порекомендовать два варианта. Первый - употреблять зеленый чай в качестве напитка, а второй - использовать его в качестве тонизирующего средства. Вы можете использовать зеленый чай в качестве очищающей жидкости для участков с повышенным потоотделением, таких как подмышки, руки и ноги.

Давайте заварим зеленый чай, а затем дадим ему остыть. Через 15 или 20 минут мы прикладываем его тряпкой или ватой к месту, где происходит потоотделение. Ложимся спать, не вытирая смесь. Вы почувствуете положительный эффект, если будете неукоснительно применять его каждый день. Эти методы действительно довольно эффективны для естественного избавления от повышенного потоотделения.

Алоэ вера

Можно приготовить гель из растения алоэ вера, выращенного в домашних условиях. Для этого нарежьте 1 или 2 листа алоэ вера и с помощью чайной ложки налейте желеобразную жидкость в стакан. После этого добавьте 2 чайные ложки пищевой соды в емкость, в которую положили гель, и хорошо перемешайте.