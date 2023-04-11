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1 час назад

Эти пять продуктов снизят риск развития старческого слабоумия на 20%

Ferra.ruиещё 2

Деменция - состояние, при котором постепенно ухудшается работа мозга. Однако научные исследования доказывают, что способы борьбы со старческим слабоумием существуют.

Эти пять продуктов снизят риск развития старческого слабоумия на 20%
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В ходе одного исследования, опубликованного в Американском журнале клинического питания, выяснилось, что сочетание витаминов группы В и омега-3 может эффективно защищать мозг. Оказалось, что эти добавки предотвращают на 73% уменьшение объёма мозга.

Один из учёных, принимавших участие в этом исследовании, Дэвид Смит, рассказал, как продукты могут помочь поддержать здоровье мозга. Специалист предположил, что полезными для профилактики деменции будут молочные продукты, субпродукты, рыба, зелень, крахмалистые овощи.

Особенно эффективна жирная рыба, которая богата витамином В12 и омега-3. Исследования показывают, что употребление рыбы замедляет снижение когнитивных функций и уменьшает риск развития старческого слабоумия.

Если вы будете употреблять продукты, богатые омега-3 и витаминами группы В, то снизите вероятность развития деменции на 20%. Но для этого подобную диету соблюдать нужно много лет.

Здоровье,Дэвид Смит,
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