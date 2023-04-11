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1 час назад

Правила, которые помогут похудеть за месяц

Москва24

Существует несколько правил, которые помогут избавиться от лишних килограммов за месяц. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога и спортивного тренера Марию Волынкину.

Правила, которые помогут похудеть за месяц
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Обязательно должно быть три приема пищи в день, сопряженные с белком. Количество углеводов уменьшаем в течение дня. На завтрак должно быть максимальное количество углеводов, после завтрака можно съесть фрукты, а сладкое – только после приема пищи. Фрукты и сладкое едим до 14:00", – рассказала она.

Эксперт предупредила, что не стоит кушать перед сном, вечерний прием пищи должен быть за три-четыре часа до того, как человек ляжет спать.

Кроме того, нельзя забывать о важности соблюдения водного баланса: 30 миллилитров на килограмм веса, напомнила Волынкина.

Диетолог также рекомендовала устраивать разгрузочный день один раз в неделю. В этот день потребление пищи следует сократить до 500 килокалорий, что позволит организму очиститься.

"Очень важно спать не менее восьми часов при закрытых шторах, чтобы организм был в состоянии покоя, а нервная система расслабленная. Соблюдая эти золотые правила, за месяц человек похудеет", – резюмировала она.

Здоровье,
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