Правила, которые помогут похудеть за месяц

"Обязательно должно быть три приема пищи в день, сопряженные с белком. Количество углеводов уменьшаем в течение дня. На завтрак должно быть максимальное количество углеводов, после завтрака можно съесть фрукты, а сладкое – только после приема пищи. Фрукты и сладкое едим до 14:00", – рассказала она.