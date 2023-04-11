Флеболог: к врачу необходимо обращаться при первых признаках варикоза

При первых признаках варикозного расширения вен нужно обращаться к врачу. Запущенный варикоз может привести к тромбозам, трофическим язвам и кровотечениям.

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Как рассказала «РИАМО» руководитель центра флебологии «СМ-Клиника», автор сертификационного учебного цикла «Основы практической флебологии», хирург, флеболог, д. м. н. Олими Ширинбек, обследоваться нужно и людям из группы риска по наследственности и тем, кто долго стоит на работе.

Специалист отметила, что чаще всего к флебологу приходят женщины, потому что им важно получить эстетический эффект. Мужчины же приходят на запущенной стадии.