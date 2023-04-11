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Фитнес-модель назвала лучшие упражнения для стройных ног

Фитнес-модель Катрин Барк назвала лучшие упражнения для стройных ног. Ее слова приводит Shape.

Фитнес-модель назвала лучшие упражнения для стройных ног
© Lenta.ru

Барк заявила, что для проработки мышц ног отлично подойдут выпады, приседания, а также ягодичный мост. Прокачать икроножные мышцы помогут подъемы на носки. Для сохранения баланса нужно упереться руками в стену или держаться за станок. «Поднимайтесь на носки как можно выше и опускайтесь вниз, задерживаясь в верхней точке на один счет», — пояснила Барк.

Модель также посоветовала включить выталкивания в комплекс упражнений.

«Встаньте в позу планки с опорой на ладони и колени. Поднимите согнутую в колене под углом 90 градусов ногу вверх пяткой к потолку и опустите», — добавила она.

Завершить тренировку, по словам Барк, можно попеременным поднятием ног и рук в том же положении планки. «Сделайте глубокий вдох, а на выдохе — одновременно поднимите перед собой левую руку, и правую ногу, выводя ее на линию бедер. Задержитесь в верхней точке на 1-3 секунды. Повторите с другой стороны», — рассказала модель, добавив, что выполнять каждое движение необходимо по 25 раз в четыре подхода.

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