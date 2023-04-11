Что такое жировые ловушки и как они мешают вам похудеть

После 30 лет все процессы в организме постепенно начинают замедляться, и это может не лучшим образом отражаться на фигуре. Жировые отложения легко появляются, а избавляться от них становится все сложнее.

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«Локальные скопления подкожного жира приводят к изменению объемов и контуров, нарушают пропорции лица и тела, — рассказала Super супервайзер тренажерного зала World Class Строгино Мария Корецкая. — Жировые отложения имеют свойство локализоваться на разных участках: на животе, ягодицах, на внутренней и наружной сторонах бедер, руках и плечах, вокруг коленей, на задней стороне шеи (так называемая холка, или вдовий горбик), на лице в области второго подбородка. Они практически не реагируют на физическую активность и диеты. Это и есть так называемые жировые ловушки».

Кстати, на животе и в других местах их часто ошибочно связывают с общим увеличением веса. Если физические упражнения вы делаете регулярно и вес падает, но в отдельных зонах жировые отложения не сокращаются, то, увы, вы имеете дело с жировыми ловушками.

Как же с ними бороться?

Самый популярный метод, к которому можно прибегнуть, — инъекции липолитиков или криолиполиз, считает эксперт.

Если упражнения и коррекция питания не справляются с жировыми ловушками, можно прибегнуть к липосакции. Так называют пластическую операцию, направленную на удаление отложений на отдельных участках.