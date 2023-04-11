6 принципов осознанного питания

Нутрициолог рассказала, как похудеть, изменив свой образ мыслей.
Многие сталкиваются с проблемой при похудении: годами сидят на диетах, тренируются до седьмого пота, а лишние килограммы не уходят. Сбросить вес бывает очень сложно, особенно если руководствоваться агрессивными техниками похудения из интернета или советами знакомых.
Дарья Савельева, специалист по здоровому питанию, нутрициолог, фитнес-тренер: Уверена, что единого рецепта для похудения не существует. Чтобы поддерживать тело в тонусе, нужно подходить к вопросу питания осознанно и учитывать индивидуальные потребности организма. Здоровый рацион начинается со здоровых мыслей!
У большинства людей ничего не работает потому, что они склонны стандартизировать здоровые привычки и питание, легко внушаемы, ищут готовые диеты, не хотят думать и прислушиваться к организму, настраивать рацион и образ жизни как дорогой музыкальный инструмент.
О том, как, учитывая эти тонкости, наладить полноценный режим, эксперт рассказывает в своей книге «Осознанное питание. Как похудеть, изменив свой образ мыслей». В ней есть пошаговая теория и недельный план питания, позволяющий получить максимальный набор микроэлементов и при этом не перебрать с калориями.
Ориентируйтесь не только на пользу, но и на комфорт. Не пытайтесь себя заставить есть полезные продукты, которые вам не нравятся. От еды не нужно страдать, от неё нужно получать насыщение и удовольствие.
Психологически невозможно долго соблюдать то, что вам претит. Используйте собственные пищевые системы, которые обеспечивают долгую сытость при относительно низкой калорийности.
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Как правило, ПП-рецепты можно приготовить из самых простых продуктов и сочетать ингредиенты по своему вкусу. Простаивать часы на кухне и «изобретать велосипед» необязательно. Начните с традиционного завтрака!
Способ приготовления:
Морковь натереть на средней тёрке, курагу мелко нарезать. Масло растопить на сковороде, добавить морковь. Если она сухая, добавить 15 мл воды.
Накрыть крышкой, готовить на маленьком огне три минуты, затем добавить курагу, перемешать и тушить ещё три минуты. Морковь должна стать мягкой. Немного остудить.
Творог объединить с яйцом, посолить. Добавить морковь и курагу, хорошо размешать. Всыпать муку и ещё раз перемешать. Сформировать сырники, обвалять их в рисовой муке.
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Топлёное масло распустить на сковороде, готовить сырники на небольшом огне под крышкой около двух-трёх минут с каждой стороны (или запекать в духовке при 200 градусов около 20 минут).
Для соуса выжать сок из цитрусовых и объединить со сметаной и ванилью. Подать с соусом и грецкими орехами. Быстро, полезно и вкусно!