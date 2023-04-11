Врач Савкина: витамин А поступает в достаточном количестве с пищей

Впрочем, многие привыкли не верить в то, что в магазинной еде осталось хоть что-то полезное. И поэтому такие товарищи закупаются витаминами или сразу комплексами полезных веществ. О том, нужно ли налегать на витамин А, «Доктору Питеру» рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, витамин А, или ретинол — это целая группа жирорастворимых витаминов — ретиноидов. Многие считают ретинол витамином для зрения. В индустрии красоты это соединение применяют так же, как средство для омоложения.

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Откуда поступает витамин А

Витамин А человек получает из пищи в достаточном количестве. Суточная норма для взрослых составляет 700–900 мкг. Детям нужно примерно в два раза меньше. Этого витамина много в продуктах животного происхождения. Например, в рыбе, мясных субпродуктах, молочке и яйцах. Каротиноиды поступают также с жёлтыми и оранжевыми овощами, фруктами, растительными маслами. Про пользу морковки в этом плане уж точно все наслышаны.

Как определить дефицит витамина А

Запасы этого витамина находятся в печени, а уровень вещества в крови может поддерживаться за счёт них. Так что анализ крови — не самый надёжный способ определить нехватку витамина А.

Но не переживайте, дефицит встречается редко. Чаще всего это происходит из-за недостатка питания. Обычно о нехватке витамина говорит куриная слепота. Это заболевание, когда человек начинает плохо видеть при слабом освещении и в темноте.

В тяжёлых ситуациях можно вообще ослепнуть. Также недостаток витамина А в питании беременных ведёт к неправильному развитию лёгких у плода и частым респираторным заболеваниям.

Чем опасен избыток витамина А

У тех, кто с ретинолом переусердствует, страдает печень. Ведь именно там витамин и накапливается. Если принимать дозы, которые в 100 раз больше нормы, то может возникнуть острое отравление. Помимо этого, могут ощущаться сильная головная боль, затуманенное зрение, тошнота, головокружение, ломота в мышцах и проблемы с координацией.