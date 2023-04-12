$82.18+2.6889.73+2.63
45 минут назад

4 наименее эффективных упражнения для похудения

Lenta.ru

Тренер Кейли Кроуфорд назвала четыре наименее эффективных упражнения для похудения. Ее слова приводит портал Eat This, Not That.

4 наименее эффективных упражнения для похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, бесполезными являются занятия на эллиптическом тренажере. Кроуфорд посоветовала заменить их на греблю. Еще одним малоэффективным тренажером она назвала степпер, имитирующий поднятие по лестнице, и заявила, что лучше выполнять выпады при ходьбе.

«Выпады обеспечат больший диапазон движений и задействуют больше мышц, при этом нагружая нижнюю часть тела и ягодицы так же, как степпер», — добавила Кроуфорд.

Кроме того, специалист назвала неэффективными классические отжимания и порекомендовала изменить технику: увеличить амплитуду движений, опускаясь максимально низко. Также тренер заявила, что тяга верхнего блока не поможет снизить вес и прокачать мышцы спины. Она добавила, что гораздо эффективнее выполнять подтягивания.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий