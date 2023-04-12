4 наименее эффективных упражнения для похудения

Тренер Кейли Кроуфорд назвала четыре наименее эффективных упражнения для похудения. Ее слова приводит портал Eat This, Not That.

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По словам специалиста, бесполезными являются занятия на эллиптическом тренажере. Кроуфорд посоветовала заменить их на греблю. Еще одним малоэффективным тренажером она назвала степпер, имитирующий поднятие по лестнице, и заявила, что лучше выполнять выпады при ходьбе.

«Выпады обеспечат больший диапазон движений и задействуют больше мышц, при этом нагружая нижнюю часть тела и ягодицы так же, как степпер», — добавила Кроуфорд.