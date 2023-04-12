Врач перечислил плюсы женской мастурбации

Мастурбация помогает женщинам снять стресс и лучше узнать свое тело, рассказал уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Он и семейный сексолог Светлана Кузнецова перечислили «Ленте.ру» плюсы женской мастурбации.

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Врач рассказал, что после проведения в Германии соцопроса с участием нескольких сотен женщин, стало известно, что 94,5 процента из них мастурбировали хотя бы раз в жизни. При этом средний возраст первой мастурбации составил 14 лет.

Каждая четвертая женщина мастурбирует два-три раза в неделю (26,8 процента), столько же — раз в неделю (26,3 процента). Почти все женщины (91,5 процента) сообщили, что мастурбируют и во время отношений. Те, кто не занимается этим, признались, что не испытывают полового влечения вообще или считают секс занятием для пары.

Однако, если мастурбация приобретает дезадаптивный характер, то есть используется вариант мастурбации, который невозможно воспроизвести с партнером, то это может привести к невозможности достижения оргазма при половом акте, предупредил врач. В таком случае следует обращаться за помощью к сексологам, которые с помощью терапевтических методик исправляют ситуацию.

Сексолог Кузнецова уточнила, что мастурбация, с одной стороны, учит женщин получать удовольствие, с другой, дезадаптивная мастурбация (особенно с секс-игрушками) многих наводит на мысль: зачем мне нужен партнер?

Во время секса многие женщины получают удовольствие от проникновения, но до оргазма не доходят. Это случается, потому что в их сознании есть установка: приятные ощущения можно получить только от стимуляции клитора, продолжила Кузнецова. Во время мастурбации женщина как раз и может «пробудить» свои внутренние эрогенные зоны, переключить мозг. После она обретает возможность получать такие же яркие впечатления с партнером.