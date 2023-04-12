Почему опасно спать с серьгами в ушах

О том, что не нужно ложиться спать с макияжем, мы знаем давно. Косметологи не первый год бьют тревогу и напоминают, как важно избавляться от мейкапа перед сном.

© Unsplash

Но мало кто говорит о том, что, отправляясь спать, также важно снимать украшения. В частности, серьги.

Подробнее о том, почему с серьгами спать опасно – в материале "Рамблера".

Для изготовления бижутерии часто используется никель – металл, к которому чувствителен каждый третий человек. Чем дольше кожа будет находиться в контакте с никелем, тем больше шансов спровоцировать раздражение.

При этом серебро или золото также не являются панацеей от неприятностей. Во время сна украшения могут цепляться за подушку и растягивать проколы в ушах. В данном случае наибольшую опасность представляют массивные аксессуары.

Но и это еще не все. Женщины, которые спят в серьгах (особенно на боку или на животе), довольно часто сталкиваются с головной болью по утрам. Боль провоцирует продолжительное давление штифтов на кожу. Если вы регулярно страдаете от головной боли в первые часы после пробуждения и при этом спите в серьгах, снимайте их на ночь. Вполне возможно, что от головной боли не останется и следа.