Дерматолог перечислил помогающие в борьбе с акне продукты

Помогающие в борьбе с акне продукты перечислил в беседе с «Мослентой» врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. При проблемах с кожей он посоветовал есть больше грибов и морепродуктов.

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«Страдающим от акне стоит ввести в рацион продукты, в составе которых содержатся фосфор, калий, кальций, цинк, витамины А, С, D, Е и В — они противостоят окислительным стрессам, расщепляют эластин и производят коллаген», — рассказал эксперт.

Он посоветовал обратить внимание на продукты-антиоксиданты, которые помогают клеткам бороться с разрушительным действием свободных радикалов изнутри, препятствуют преждевременному старению и улучшают состояние проблемной кожи.