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5 советов, как научиться жить без сладостей

Можно ли научиться жить без конфет, пирожных и других сладостей, рассказала врач-диетолог Наталия Шимчак.

5 советов, как научиться жить без сладостей
© Слово и Дело

Зависимость от десертов формируется на уровне мозга. Злоупотребление ими опасно для жизни. В худшем случае у человека может развиться рак, предупредила Наталия Шимчак. Также злоупотребление сладостями приводит к набору веса, сахарному диабету второго типа, остеопорозу, заболеваниям сердца и сосудов.

Тем, кто хочет побороть зависимость от десертов, врач-диетолог посоветовала хорошо высыпаться. Отдохнувшему организму не придется искать дополнительные источники энергии. Не менее важно регулярно питаться. Пить приемов пищи в день уменьшат тягу к сладкому.

В день следует пить от полутора до двух литров жидкости. Чтобы удовлетворить тягу к сладостям, можно включить в рацион соки без сахара. В качестве перекусов следует выбирать полезные продукты, посоветовала Шимчак. К тому же важно поддерживать тело в тонусе за счет регулярных тренировок.

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