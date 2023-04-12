5 советов, как научиться жить без сладостей

Можно ли научиться жить без конфет, пирожных и других сладостей, рассказала врач-диетолог Наталия Шимчак.

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Зависимость от десертов формируется на уровне мозга. Злоупотребление ими опасно для жизни. В худшем случае у человека может развиться рак, предупредила Наталия Шимчак. Также злоупотребление сладостями приводит к набору веса, сахарному диабету второго типа, остеопорозу, заболеваниям сердца и сосудов.

Тем, кто хочет побороть зависимость от десертов, врач-диетолог посоветовала хорошо высыпаться. Отдохнувшему организму не придется искать дополнительные источники энергии. Не менее важно регулярно питаться. Пить приемов пищи в день уменьшат тягу к сладкому.