Продуты, которые нельзя есть перед тренировкой

«Продукты с высоким уровнем сахара также не стоит есть перед тренировкой, так как он быстро усваивается организмом и вызывает резкое повышение уровня сахара в крови, который впоследствии может резко снизится. Продукты, богатые клетчаткой, приводят к ощущению тяжести. Естественно, алкоголь тоже не стоит употреблять, так как он вызывает дезориентацию. Кофе и энергетики перед тренировкой лучше не пить, они повышают частоту сердечных сокращений и артериального давления, что опасно для здоровья», – рассказала MIR24.TV диетолог Татьяна Елисеева.