Диетолог назвал страшные последствия голодания

Многие считают, что резкое сокращение потребляемой пищи на неделю или больший срок поможет вывести из организма вредные шлаки и токсины. Однако такие эксперименты с питанием могут привести к обострению серьезных заболеваний. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал диетолог Андрей Бобровский .

«Польза от недельной чистки сомнительная. Для здоровья голодание опасно. Оно негативно сказывается на работе ЖКТ, поджелудочной железы, желчного пузыря. Приводит к желчнокаменной болезни и к обострению других заболеваний, не только кишечных», – пояснил врач.

Бобровский добавил, что, с одной стороны, воздержание от обильной еды – это дело хорошее. Но с другой – одна неделя голода в году проблемы не решает. Если человек решил оздоравливаться путем уменьшения количества пищи, то лучше, конечно же, начинать с небольших шагов. Тогда, по словам эксперта, вероятность формирования новых пищевых привычек гораздо выше, чем если начать «новую жизнь» с понедельника, выводя в течение одной недели всякие шлаки.