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1 час назад

Диетолог Бобровский назвал страшные последствия голодания для вывода шлаков

РИА "ФедералПресс"

Многие считают, что резкое сокращение потребляемой пищи на неделю или больший срок поможет вывести из организма вредные шлаки и токсины. Однако такие эксперименты с питанием могут привести к обострению серьезных заболеваний. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал диетолог Андрей Бобровский.

Диетолог назвал страшные последствия голодания
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Польза от недельной чистки сомнительная. Для здоровья голодание опасно. Оно негативно сказывается на работе ЖКТ, поджелудочной железы, желчного пузыря. Приводит к желчнокаменной болезни и к обострению других заболеваний, не только кишечных», – пояснил врач.

Бобровский добавил, что, с одной стороны, воздержание от обильной еды – это дело хорошее. Но с другой – одна неделя голода в году проблемы не решает. Если человек решил оздоравливаться путем уменьшения количества пищи, то лучше, конечно же, начинать с небольших шагов. Тогда, по словам эксперта, вероятность формирования новых пищевых привычек гораздо выше, чем если начать «новую жизнь» с понедельника, выводя в течение одной недели всякие шлаки.

Здоровье,Андрей Бобровский,
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