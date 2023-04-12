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Какой вечерний перекус считается безвредным

По мнению диетолога Александры Разареновой, организм человека не требует дополнительного приема пищи в ночное время, так как находится в состоянии покоя. Однако если человек чувствует голод перед сном, он может выбрать несколько безвредных перекусов, передает радио Sputnik.

Какой вечерний перекус считается безвредным
© Ferra.ru

К ним относятся костный бульон, говяжий, телячий, бараньи языки, орехи (пекан, грецкие орехи, миндаль, бразильские орехи, макадамия и кедровые орехи), семена тыквы или конопли, куриные или перепелиные яйца, авокадо. Врач советует выбирать продукты, содержащие "правильные" жиры и белковые компоненты.

Разаренова также поделилась советами о том, как преодолеть желание поесть поздно вечером. Она рекомендовала избегать продуктов, богатых углеводами, включая сладости, крупы, макароны, крахмалистые овощи, фастфуд и алкоголь, поскольку они вызывают быстрый подъем уровня глюкозы в крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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