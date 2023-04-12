Почему люди вновь набирают вес после похудения

Часто случается, что сбросивший лишние килограммы человек вновь их набирает, причем в достаточно короткие сроки. Существует мнение, что так происходит из-за определенных установок в голове. Как избежать плюса на весах и нужна ли в этой ситуации помощь психотерапевта, рассказал «ФедералПресс» диетолог Андрей Бобровский.
«В подавляющем количестве случаев причина рецидива избыточного веса кроется не в питании, а в голове. Если говорить точнее – в пищевом поведении. Это подтверждают многие исследования. Когда еда используется не в пищевых целях, когда человек не может нормально насытиться, нужно менять пищевые привычки. А это прерогатива целиком и полностью психолога или психотерапевта», – пояснил врач.
Бобровский дополнил, что решить проблему набора веса после похудения поможет когнитивно-поведенческая или просто поведенческая психотерапия. Она рассматривает пищевое поведение с точки зрения зависимости. Конечно, в современной медицине пока именно такого термина, как «пищевая зависимость» нет, но есть «приступообразное переедание».
«Приступообразное переедание – это состояние, когда человек понимает, что плюшка вредная, но ничего сделать с собой не может. То есть он получает большое удовольствие от еды, улучшает с ее помощью настроение. Это определенно требует помощи психолога», – заключил специалист.
Ранее в разговоре с «ФедералПресс» диетолог Бобровский рассказывал о том, какими последствиями для организма может обернуться резкое голодание.