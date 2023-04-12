Почему люди вновь набирают вес после похудения

«В подавляющем количестве случаев причина рецидива избыточного веса кроется не в питании, а в голове. Если говорить точнее – в пищевом поведении. Это подтверждают многие исследования. Когда еда используется не в пищевых целях, когда человек не может нормально насытиться, нужно менять пищевые привычки. А это прерогатива целиком и полностью психолога или психотерапевта», – пояснил врач.