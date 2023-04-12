Какие проблемы решает эстетическая гинекология

Ваша сексуальная жизнь может выйти на новый уровень.

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До сих пор многие женщины уверены, что эстетическая гинекология — привилегия исключительно звезд, и обычной женщине в принципе нет смысла интересоваться этой темой. Однако прогресс в этой области позволяет любой женщине изменить свою сексуальную жизнь в корне.

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Врач-гинеколог Мелания Маилян поделилась с порталом «Страсти» профессиональным мнением о том, какие проблемы может решить эстетическая гинекология.

Сексуальная жизнь выходит на другой уровень

С возрастом может возникнуть такая проблема, как сухость влагалища. Естественно, интимная близость при такой проблеме не может доставлять никакого удовольствия. Без обращения к специалисту женщине не обойтись в таком случае. Эстетическая гинекология успешно справляется с подобными трудностями, помимо прочего, грамотный специалист может помочь решить проблему опущения стенок влагалища, справиться со стрессовым мочеиспусканием, а также скорректировать асимметрию половых губ. Стоит ли говорить, насколько преобразится сексуальная жизнь женщины?

Какие методы в эстетической гинекологии используют чаще всего

В топе процедур уверенно держится плазмолифтинг. Суть процедуры в том, что пациентке делают инъекции ее собственной плазмы. В результате можно получить более упругую кожу в месте проведения процедуры, добиться такого эффекта обычными кремами невозможно, а, по словам эксперта, плазмолифтинг буквально творит чудеса. Ко всему прочему, уходит сухость, которая препятствует комфортной интимной жизни.

Большим плюсом процедуры является быстрое восстановление — женщина может возвращаться к привычному ритму жизни уже через сутки. Да и подготовка занимает не так много времени, даже не придется серьезно корректировать свой график.

Интимное лазерное омоложение также имеет спрос среди пациенток. К этому методу прибегают женщины, которые хотят поскорее избавиться от последствий родов в области влагалища. Врач успокаивает, что сама по себе процедура не занимает много времени, а эффект длится больше года. Неплохая альтернатива классической пластике.