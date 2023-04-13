3 привычки, мешающие похудеть

Нутрициолог, тренер московского велнес-клуба First & Only Мария Резникова перечислила три привычки, препятствующие похудению. О них она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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Первой серьезной ошибкой, мешающей похудеть, Резникова назвала нарушение режима сна. Отсутствие сна вызывает стресс, что, в свою очередь, усиливает аппетит. В результате человек не способен контролировать объемы съеденного, так как пытается компенсировать недостаток отдыха едой.

Также нутрициолог рекомендовала россиянам соблюдать режим питания, так как регулярный пропуск приемов пищи провоцирует приступы обжорства.