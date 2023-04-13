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7 минут назад

3 привычки, мешающие похудеть

Lenta.ruиещё 2

Нутрициолог, тренер московского велнес-клуба First & Only Мария Резникова перечислила три привычки, препятствующие похудению. О них она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

3 привычки, мешающие похудеть
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первой серьезной ошибкой, мешающей похудеть, Резникова назвала нарушение режима сна. Отсутствие сна вызывает стресс, что, в свою очередь, усиливает аппетит. В результате человек не способен контролировать объемы съеденного, так как пытается компенсировать недостаток отдыха едой.

Также нутрициолог рекомендовала россиянам соблюдать режим питания, так как регулярный пропуск приемов пищи провоцирует приступы обжорства.

Последней распространенной ошибкой, как отметила Резникова, являются попытки перебить чувство голода на ходу употреблением пищи в маленьких количествах. Перекусы яблоками, кофе, протеиновым печеньем существенно увеличивают суточное потребление калорий, а человек этого даже не замечает, предупредила она.

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