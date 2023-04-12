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1 час назад

Врач объяснила, при каких гормональных сбоях женщинам надо срочно идти к доктору

Вести Подмосковья

Из-за частых стрессов гинекологи регулярно слышат на приеме жалобы пациенток на сбой менструального цикла. Такие симптомы могут сигнализировать о какой-то серьезной проблеме в организме. Об этом рассказала акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк, пишет Лайф.

При каких гормональных сбоях женщинам надо срочно идти к доктору
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«У женщин есть прекрасный инструмент – менструальный цикл, по которому можно максимально следить за своим здоровьем. Можно достаточно быстро среагировать на какие-либо изменения в организме, если изменился менструальный цикл, — срочно на прием к врачу», — сказала врач.

Если подобные жалобы появляются неоднократно, то надо провести гормональное обследование. Некоторые гормоны сдаются на второй-третий день, какие-то – на двадцать первый день менструального цикла. На второй или третий день сдают фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ). Гормоны пролактин и кортизол также необходимо контролировать, поскольку они участвуют во многих процессах в организме и часто могут быть увеличены при стрессах и повышенной тревожности. Помимо прочего, при описанных проблемах обязательно сдаются гормоны щитовидной железы. Их недостаток приводит к нарушению обменных и репродуктивных процессов в организме.

Здоровье,
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