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1 час назад

Врач рассказала о неожиданной пользе гвоздики для пожилых

Москва24

Гвоздика оказывает противовоспалительный эффект, а также помогает поддержать иммунитет и целостность сосудистой стенки. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Врач рассказала о неожиданной пользе гвоздики для пожилых
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, гвоздика содержит витамины, минералы и антиоксиданты, которые благотворно влияют на здоровье пожилого человека.

Гвоздика – это хороший дополнительный фактор антиоксидантной защиты от свободных радикалов и просто для красоты. Она поддерживает целостность сосудистой стенки и клеточных мембран у пожилых людей.

"Это еще и поддержание иммунной защиты, иммунного статуса пожилого человека. То есть гвоздика противостоит не только свободным радикалам, но и другим факторам, которые могли бы вызывать воспаление в организме", – объясняет диетолог.

Однако стоит учесть, что пряность способна провоцировать аллергию у некоторых людей. "На гвоздику может быть явная ответная реакция организма. Например, кожные и дыхательные проявления. Либо это может быть скрытая непереносимость. Любые специи в принципе подходят не всем людям", – заключила Королева.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какая пряность лучше всего подойдет диабетикам. По ее словам, речь идет о корице. Эта специя имеет антиоксидантные свойства, а также помогает регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, оказывает на организм противовоспалительный эффект.

Здоровье,Маргарита Королева,Елена Соломатина,
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