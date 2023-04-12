Врач раскрыла простые способы похудеть без диет и спорта

Российский косметолог и дерматолог Ольга Андриянова раскрыла простые способы похудеть без диет и спорта. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 12 апреля.

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Доктор рассказала, что зачастую пациенты по определенным причинам не могут заниматься интенсивными физическими нагрузками и придерживаться режима питания. По ее словам, в таких случаях быстро снизить вес помогут лимфодренажные процедуры, направленные на выведение жидкости из организма.

В список вошли прессотерапия, LPG-массаж, эндосфера и миостимуляция. Как утверждает врач, упомянутые методы способны избавить клиента от двух-шести лишних килограммов за несколько недель.

От целлюлита, по мнению медика, помогает избавиться мезотерапия, в ходе которой с помощью инъекций вводят специальные препараты для улучшения состояния кожи. Кроме того, изменить состояние тела Андриянова посоветовала озонотерапией, обертыванием или ручным массажем.