Женщинам среднего возраста дали советы по повышению либидо

Женщины среднего возраста не интересуются сексом из-за накопившейся усталости и истощения, считает психолог Николь МакНиколс. Советы по повышению либидо она перечислила в колонке для Psycology Today.

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МакНиколс объяснила, что у женщин среднего возраста обычно очень много забот. Им нужно думать о детях и пожилых родителях, о домашнем хозяйстве и работе. В такой ситуации снижение сексуального влечения неизбежно, поскольку энергии и сил на отношения просто не хватает.

Для повышения либидо МакНиколс посоветовала снизить уровень требований к себе. Она призвала смириться с тем, что в доме иногда бывает беспорядок, а членам семьи приходится самостоятельно себя обслуживать. Кроме того, нужно активнее вовлекать в бытовые заботы мужа и детей школьного возраста. Освободившееся время психолог предлагает посвятить занятиям, которые приносят удовольствие.