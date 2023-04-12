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43 минуты назад

Нутрициолог Гильман: самой распространенной причиной запоров является дефицит клетчатки

Газета.Ru

Одной из самых распространенных причин запоров является недостаток в организме клетчатки и жидкости, объяснила в беседе с Pravda.Ru руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга «Атлас» Лиза Гильман. Реже нарушение стула свидетельствует о побочном эффекте от некоторых болезней или приема медикаментов, добавила она.

Самой распространенной причиной запоров является дефицит клетчатки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Клетчатка помогает продвижению пищи через пищеварительную систему, добавляя объем и смягчая стул. Рекомендуемая норма — 30 г клетчатки в день. Увеличивать количество клетчатки лучше постепенно и не забывать пить достаточно жидкости. Продукты с высоким содержанием клетчатки включают фрукты, овощи, бобовые, орехи, семена и цельнозерновые крупы», — объяснила Гильман.

Для профилактики запоров, помимо употребления достаточного количества клетчатки и жидкости, специалист посоветовала регулярно двигаться, есть сухофрукты, а также занимать правильное положение в туалете — колени должны быть выше бедер.

Здоровье,
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