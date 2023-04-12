Самой распространенной причиной запоров является дефицит клетчатки

Одной из самых распространенных причин запоров является недостаток в организме клетчатки и жидкости, объяснила в беседе с Pravda.Ru руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга «Атлас» Лиза Гильман. Реже нарушение стула свидетельствует о побочном эффекте от некоторых болезней или приема медикаментов, добавила она.