Спортивный врач назвала способы сохранить здоровье суставов

«Но, если боль в мышцах или суставах не проходит, или вы чувствуете онемение, покалывание, вам трудно ходить, немедленно обратитесь к физиотерапевту или ортопеду», — добавила она.

Врач также отметила, что необходимо перейти на диету, богатую кальцием и витамином D, а, кроме того, обратить внимание на положение тела во время выполнения сидячей работы. Грубес порекомендовала сидеть, чуть облокотившись на спинку стула, согнуть бедра под углом, немного превышающим 90 градусов, и отвести ноги от туловища, чтобы колени были согнуты под большим углом.