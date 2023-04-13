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Чем опасна для здоровья диета "один прием пищи в день"

Диета "один приём пищи в день", или "Омад", - выбор Брюса Спрингстина, а также фронтмена группы Coldplay Криса Мартина. Но так ли она безопасна для здоровья?

Чем опасна для здоровья диета "один прием пищи в день"
© Ferra.ru

Отличие диеты «Омад» от других подобных заключается в том, что человек потребляет всю дневную калорий за один приём пищи. И учёным мало известно, какое влияние на организм оказывает питание всего один раз в день.

Большинство исследований, связанных с диетой «один приём пищи в день», проводились на животных. И в целом изучение этой диеты всё ещё идёт.

В ходе одного из исследований эксперты рассмотрели влияние «Омада» на людей. В рамках эксперимента участникам давали одинаковое количество калорий ежедневно в течение всего периода исследования. И половину этого периода добровольцы съедали все эти калории за один приём пищи.

Когда участники исследования ели только один раз в день, у них сильнее снижалась масса тела и жировая масса. Но при этом у них также было более значительное снижение мышечной массы и плотности костей. Это может способствовать снижению мышечной функции, повышенному риску переломов костей, если соблюдать подобную диету длительное время.

А вот исследования на животных дали противоречивые результаты. Так, выяснилось, что мыши, которые ели один раз в день, набирали больше веса, чем те, кто ел несколько раз в день.

Из других недостатков подобной диеты можно выделить возможность недополучения всех необходимых веществ. Из-за дефицита белка, клетчатки, основных витаминов и минералов может снизиться мышечная масса, появиться запоры, ухудшиться здоровье кишечника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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