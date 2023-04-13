Доктор Мясников назвал безопасные замены сахару

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал корицу и ваниль безопасными альтернативами сахару. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

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Специалист привел результаты исследования британского диабетического сообщества, из которого следует, что перечисленные пряности снижают тягу к сладкому.

По его словам, они помогают обмануть мозг, поскольку их запахи ассоциируются у него с выпечкой.