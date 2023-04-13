Доктор Мясников назвал безопасные замены сахару

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал корицу и ваниль безопасными альтернативами сахару. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Специалист привел результаты исследования британского диабетического сообщества, из которого следует, что перечисленные пряности снижают тягу к сладкому.
По его словам, они помогают обмануть мозг, поскольку их запахи ассоциируются у него с выпечкой.
Мясников также указал на другое преимущество корицы и ванили. Так, они не являются сахарозаменителями, а значит не повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.