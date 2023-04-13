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Врач озвучила опасное осложнение аллергии на пыльцу

Врач озвучила опасное осложнение аллергии на пыльцу
© Вести Подмосковья

Сезон поллиноза (аллергии на пыльцу растений) в средней полосе России стартует в апреле, когда зацветает орешник. Данным заболеванием страдают до 20% жителей России Об этом рассказала радио Sputnik иммунолог-аллерголог Надежда Логина. 

«Сначала зацветают кустарники, в том числе лещина. Затем эстафету подхватывает береза. Реакция на пыльцу березы – самый распространенный вид аллергии в средней полосе, в частности, в Москве и Подмосковье. Цветение деревьев и кустарников заканчивается примерно в середине или конце мая. Поэтому период обострения может протекать около полутора месяцев. Затем зацветают луговые, или злаковые травы. Сезон их цветения начинается в июне и продолжается примерно до середины июля», – сказала эксперт.

По ее мнению, если не заниматься лечением поллиноза, то к нему может присоединиться перекрестная аллергия на пищевые продукты. Это серьезное осложнение, организм начинает реагировать не только на сам аллерген, но и на иные вещества, похожие на него по строению. В итоге это может привести даже к анафилактическому шоку, предостерегла врач.

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