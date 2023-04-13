Диетолог назвал главную ошибку худеющих к лету

До лета осталось чуть менее двух месяцев, и многие начинают задумываться о том, как привести себя в форму к пляжному сезону. В каком-то смысле сейчас самый лучший момент: июнь уже замаячил на горизонте, при этом время еще есть – хоть его и не так много.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

О том, какая фатальная ошибка худеющих может поставить крест на всех стараниях и как ее не допустить, «ФедералПресс» рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

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По словам Алексея Калинчева, полутора месяцев для похудения хватит тем, у кого уже есть изначальная подготовка и нет больших проблем с лишним весом.

«Если человек ранее занимался спортом и не имеет лишнего жира, то полутора месяцев ему вполне хватит, чтобы вернуть приличную форму. Регулярные тренировки в фитнес-клубе вместе с правильным питанием сделают свое дело. Иногда будет достаточно даже уличных турников», – отметил эксперт.

Если же планы более амбициозные, а подготовка – менее серьезная, худеющих может ждать фиаско.

«Если у человека лишние 10–20 килограммов жира, то 45 дней ему не хватит для правильной подготовки. Он сможет достичь только краткосрочного результата и получить в последующем отскок», – добавил диетолог.

Быстрого уменьшения цифры на весах, по словам собеседника «ФедералПресс», помогают добиться большое количество кардионагрузок и снижение потребления углеводов. Похудение в таком случае будет стремительным, но крайне сомнительным с точки зрения пользы для организма и надежности результата.

«Похудеть таким образом можно существенно и быстро, особенно если делать так нечасто. Но потеряв, скажем, 10 килограммов, потом есть риск вернуть все 15», – поделился спикер.

Есть у этого варианта похудения и еще один побочный эффект.

«Если человек пытается так худеть ежегодно, то довольно быстро его ждет разочарование: привычный для него способ перестанет работать», – предупредил Алексей Калинчев.

Эксперт добавил, что именно такой способ сбросить вес – с максимумом кардионагрузок и минимумом калорий – используется в большинстве марафонов по похудению.

Вывод здесь можно сделать один: готовить сани желательно летом, а телегу (и тело для пляжного сезона) – зимой. Но это не значит, что на мечте пощеголять в открытом купальнике в этом году стоит поставить крест.