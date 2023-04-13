Почему для похудения обязательно нужны тренировки сопротивления

В 2012 году группа ученых под руководством Лесли Уиллис провела исследование, чтобы определить, какие тренировки лучше помогают в снижении массы тела у людей с малоподвижным образом жизни и лишним весом. Более ста человек восемь месяцев тренировались по трем программам: только тренировки сопротивления, только кардио и микс двух типов.

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Эффект от занятий с отягощением был выше в части роста безжировой массы тела и уменьшения талии, что в комплексе с анаэробными нагрузками приводило к лучшим результатам. Опыт XFIT, а мы ежедневно встречаем более 350 000 клиентов в клубах по всей России, результаты этого исследования подтверждают. И если про кардио большинство худеющих знает всё или очень многое, то о важности тренировок с отягощением часто забывается. Восполним этот пробел.

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Тренировка сопротивления (силовая тренировка, тренировка с отягощением) — вид физической активности, при которой тело преодолевает вес отягощения (гиря, гантель, резиновый эспандер и пр.) и силу притяжения земли (силу гравитации). Кстати, использование веса собственного тела — тоже тренировка сопротивления. Такие нагрузки есть не только в зале, но и в быту. Когда мы, например, несем пакеты с продуктами домой или тяжелую сумку в фитнес-зал.

Силовая нагрузка стимулиирует увеличение метаболической активности организма после тренировки. Метаболизм — химический процесс, который влияет на критические функции организма такие, как дыхание, активность мозга, работа органов, пищеварение. Важной характеристикой метаболизма является скорость, то есть количество калорий, которые организм сжигает в состоянии покоя. После силовой тренировки происходит избыточное потребление кислорода (EPOC), тело расходует дополнительную энергию для восстановления. Так мы получаем краткосрочный положительный эффект для похудения. Тренировка сопротивления влияет на состав тела эффективнее, чем кардио. Состав тела — измеряемая величина. Мы можем определить процент жира, воды, мышц, костей, кожи и тканей органов. Силовые тренировки приводят к росту мышечной массы, требующей больше калорий в состоянии покоя. Дополнительное включение в программу занятий упражнений, направленных на развитие опорно-двигательного аппарата, позволяет лучше развивать миосистему (совокупность мышечных элементов, согласованно обеспечивающих определенные движения тела). Так достигается долгосрочный эффект. Для достижения цели похудения тренировки сопротивления могут принести бóльшую отдачу и пользу по сравнению с аэробной активностью по двум причинам.

В соввокупности эти два компонента приводят к беспроигрышному результату как в плане первоначальной потери веса, так и при его устойчивой поддержке. Причем работает это с людьми разного уровня подготовки: как с новичками, так и с теми, кто находится в середине пути. Так что увеличение количества тренировок сопротивления в плане занятий помогает быстрее прийти к снижению веса и его здоровым пропорциям.

«Силовые тренировки, как и цель снижения избыточного веса, — история не только про внешний вид, но и про внутреннее состояние организма. Без сильных скелетных мышц человеческое тело функционирует хуже, так как обменные процессы протекают менее эффективно; качественная работа внутренних органов зависит от сильного мышечного корсета, а также правильная мышечная масса снижает риск развития диабета и позволяет избегать бытовых травм, — дополняет Александр Тургенев, директор по фитнесу XFIT. — И поскольку в XFIT мы строим пространство заботы о здоровье человека, помогающее раскрыть физический, эмоциональный, социальный и духовный потенциал, придать сил и зарядить энергией для обычной жизни, то для более гармоничного развития и комфортного снижения веса обязательно рекомендуем включить в план тренировки сопротивления».