Не кардио единым: почему для похудения обязательно нужны тренировки сопротивления
В 2012 году группа ученых под руководством Лесли Уиллис провела исследование, чтобы определить, какие тренировки лучше помогают в снижении массы тела у людей с малоподвижным образом жизни и лишним весом. Более ста человек восемь месяцев тренировались по трем программам: только тренировки сопротивления, только кардио и микс двух типов.
Эффект от занятий с отягощением был выше в части роста безжировой массы тела и уменьшения талии, что в комплексе с анаэробными нагрузками приводило к лучшим результатам. Опыт XFIT, а мы ежедневно встречаем более 350 000 клиентов в клубах по всей России, результаты этого исследования подтверждают. И если про кардио большинство худеющих знает всё или очень многое, то о важности тренировок с отягощением часто забывается. Восполним этот пробел.
Тренировка сопротивления (силовая тренировка, тренировка с отягощением) — вид физической активности, при которой тело преодолевает вес отягощения (гиря, гантель, резиновый эспандер и пр.) и силу притяжения земли (силу гравитации). Кстати, использование веса собственного тела — тоже тренировка сопротивления. Такие нагрузки есть не только в зале, но и в быту. Когда мы, например, несем пакеты с продуктами домой или тяжелую сумку в фитнес-зал.
- Силовая нагрузка стимулиирует увеличение метаболической активности организма после тренировки. Метаболизм — химический процесс, который влияет на критические функции организма такие, как дыхание, активность мозга, работа органов, пищеварение. Важной характеристикой метаболизма является скорость, то есть количество калорий, которые организм сжигает в состоянии покоя. После силовой тренировки происходит избыточное потребление кислорода (EPOC), тело расходует дополнительную энергию для восстановления. Так мы получаем краткосрочный положительный эффект для похудения.
- Тренировка сопротивления влияет на состав тела эффективнее, чем кардио. Состав тела — измеряемая величина. Мы можем определить процент жира, воды, мышц, костей, кожи и тканей органов. Силовые тренировки приводят к росту мышечной массы, требующей больше калорий в состоянии покоя. Дополнительное включение в программу занятий упражнений, направленных на развитие опорно-двигательного аппарата, позволяет лучше развивать миосистему (совокупность мышечных элементов, согласованно обеспечивающих определенные движения тела). Так достигается долгосрочный эффект.
В соввокупности эти два компонента приводят к беспроигрышному результату как в плане первоначальной потери веса, так и при его устойчивой поддержке. Причем работает это с людьми разного уровня подготовки: как с новичками, так и с теми, кто находится в середине пути. Так что увеличение количества тренировок сопротивления в плане занятий помогает быстрее прийти к снижению веса и его здоровым пропорциям.
«Силовые тренировки, как и цель снижения избыточного веса, — история не только про внешний вид, но и про внутреннее состояние организма. Без сильных скелетных мышц человеческое тело функционирует хуже, так как обменные процессы протекают менее эффективно; качественная работа внутренних органов зависит от сильного мышечного корсета, а также правильная мышечная масса снижает риск развития диабета и позволяет избегать бытовых травм, — дополняет Александр Тургенев, директор по фитнесу XFIT. — И поскольку в XFIT мы строим пространство заботы о здоровье человека, помогающее раскрыть физический, эмоциональный, социальный и духовный потенциал, придать сил и зарядить энергией для обычной жизни, то для более гармоничного развития и комфортного снижения веса обязательно рекомендуем включить в план тренировки сопротивления».
И последнее. Наилучшего результата от тренировок сопротивления можно добиться при соблюдении ещё двух важных условий – свосстановлении после физической активности и сбалансированном питания. С любой, даже идеальной и самой подходящей программой упражнений, эти аспекты не менее важны, чем сама тренировка.