Руки – проблемная зона для многих девушек. Жировые отложения на руках образуются из-за неправильного питания, сидячего образа жизни и гормональных изменений в организме. Чтобы избавиться от дряблости в этой зоне, необходимо комплексно подойти к проблеме: начать правильно питаться и добавить регулярные силовые нагрузки.

Блогер @Trener.natali показала комплекс из нескольких силовых упражнений, которые помогут подтянуть мышцы рук. Для выполнения тренировки не понадобится специальное оборудование, а в качестве гантелей тренер предлагает использовать заполненные полуторалитровые бутылки с водой.

Подробнее об упражнениях, которые помогут подтянуть мышцы рук, смотрите в видео.