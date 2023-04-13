Назван способ восстановить бодрость и концентрацию после бессонницы

Восстановить силы и улучшить концентрацию можно при помощи короткого дневного сна, продолжающегося 20-30 минут. Об этом в издании The New York Times рассказали клинический психолог, исследователь поведенческой медицины сна Молли Этвуд и сомнолог из Массачусетского университета Ребекка Спенсер.

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По словам Этвуд, этот способ подойдет для повышения концентрации после бессонницы. Недолгий дневной отдых не помешает заснуть следующей ночью, придаст бодрости и повысит внимательность. Специалистка назвала вторую половину дня самым подходящим временем, чтобы вздремнуть. В этот период естественные ритмы заставляют человека чувствовать сонливость, усталость и спад эффективности.

Ребекка Спенсер предупредила, что дневной сон не заменит полноценный отдых ночью. Это связано с тем, что для перезагрузки организма требуется несколько циклов сна, каждый из которых продолжается около 90 минут. Если же сон короче 90 минут, цикл не успевает завершиться и восстановление организма прерывается. По той же причине не следует спать днем дольше 90 минут, добавила Этвуд. В противном случае велика вероятность проснуться еще более вялым, а сосредоточиться станет даже труднее, чем при недосыпании.

По мнению специалистки, если человек не может прожить даже дня без перерыва на сон, то ему следует обратиться к врачу. Исключение составляют пожилые люди и сотрудники с ночным графиком работы.