Гастроэнтеролог рассказала, как правильно выходить из поста

Во время поста характер питания меняется, а если пост долгий - организм перестраивается, приспосабливаясь к новому типу еды. Как вернуться к привычному рациону без ущерба для здоровья, в рамках проекта "Здоровое питание" Роспотребнадзора рассказала врач-гастроэнтеролог, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.

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"Великий пост длится 40 дней. В это время нельзя употреблять пищу животного происхождения - мясо, яйца, молоко и молочные продукты, сдобную выпечку, алкоголь. Рыба разрешается только в праздники Вербного воскресенья и Благовещения. Рацион питания при этом ограниченный - овощи, фрукты, каши, орехи, грибы, растительное масло, хлеб, выпекаемый без использования молока и дрожжей. За время поста организм человека постепенно перестраивается на другой режим работы. Пищеварительная система в основном работает над перевариванием простых и сложных углеводов, растительной клетчатки и масел. Объем пищи в этот период уменьшается, желудок может также сократиться в объеме", - говорит доктор Зотова.

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Вот основные принципы, придерживаясь которых, можно выйти из поста без проблем со здоровьем:

1. В день Светлой Пасхи принято накрывать праздничный стол с большим количеством разнообразных блюд, и если все их попробовать, есть риск перегрузить пищеварительную систему.

2. Выходить из поста рекомендуется постепенно, расширяя меню в течение первой недели после Пасхи. Ешьте маленькими порциями каждые три часа, режим питания должен включать четыре-пять приемов пищи в день. Соблюдайте питьевой режим - 30-50 мл воды на 1 кг веса - пейте негазированную минеральную воду, травяной чай, компот.

3. В Пасху рекомендуется съедать не более одного яйца и ограничиться употреблением кисломолочных продуктов - ряженки, кефира, йогурта. Также можно съесть кусочек кулича и немного творожной пасхи.

4. В последующие дни лучше готовить легкие супы и крем-супы на овощном бульоне, белую рыбу (минтай, треска, окунь) или рыбные котлеты на пару. Рыбу лучше сочетать с тушеными овощами или рисом.

5. Далее потихоньку в меню добавляют мясные продукты - мясо-овощные суфле и запеканки, тефтели на пару. Предпочтительно из мяса курицы, а не говядины или свинины. Через неделю можно будет уже приготовить мясо-гриль или бефстроганов.

6. Творог относится к ферментированным продуктам, однако содержит много белка, поэтому его рекомендуется вводить в рацион не раньше, чем через четыре-пять дней после окончания поста. Лучше выбирать творог средней жирности (3-5%).

7. Также в первые дни после Пасхи (как, впрочем, и в любое другое время) не стоит налегать на выпечку: булочки, пирожки, торты с кремом и различные изделия из теста - пельмени, вареники. Эти продукты способствуют быстрому повышению уровня глюкозы в крови, могут вызвать панкреатит, обострение гастрита и вздутие кишечника. Хорошей альтернативой сладким десертам будут запеченные фрукты, фруктовый салат, пастила, сухофрукты, мед.

8. Людям с проблемами ЖКТ (гастрит, холецистит, энтероколит) для выхода из поста может потребоваться больше времени - 10-14 дней. Самое главное - не спешить вводить тяжелую белковую пищу (мясо, творог), не увлекаться колбасами и сосисками, не съедать сразу большой объем пищи за один прием.