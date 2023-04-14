Длительный дневной сон может увеличить риск аритмии в 2 раза

Как пишет Центральная Служба Новостей, испанские кардиологи пришли к выводу, что люди, которые спят 30 минут и более в день, имеют на 90% более высокий риск появления сердечных заболеваний. При том, что у людей, которые днем спят меньше, такой проблемы не было. Потому дневной сон должен составлять меньше 30 минут.

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Врачи проследили, что А-фибриб заставляет верхние камеры сердца сокращаться неравномерно, повышая риск инсульта в пять раз. Сообщается, что это самое распространенное в мире нарушение сердечного ритма. В этом эксперименте приняли участие более 20 тысяч человек.