$81.68-0.4290.00+0.24
2 часа назад

Длительный дневной сон может увеличить риск аритмии в 2 раза

Моя Москва.онлайн

Как пишет Центральная Служба Новостей, испанские кардиологи пришли к выводу, что люди, которые спят 30 минут и более в день, имеют на 90% более высокий риск появления сердечных заболеваний. При том, что у людей, которые днем спят меньше, такой проблемы не было. Потому дневной сон должен составлять меньше 30 минут.

Длительный дневной сон может увеличить риск аритмии в 2 раза
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Врачи проследили, что А-фибриб заставляет верхние камеры сердца сокращаться неравномерно, повышая риск инсульта в пять раз. Сообщается, что это самое распространенное в мире нарушение сердечного ритма. В этом эксперименте приняли участие более 20 тысяч человек.

По итогу было выявлено, что у людей, которые спят менее 15 минут, риск развития аритмии снижается на 42%. У тех, кто спит от 15 до 30 минут, риск развития аритмии снижается на 56% по сравнению с теми, кто спит долго. Получается, что оптимальная продолжительность дневного сна составляет от 15 до 30 минут.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий