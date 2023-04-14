$81.68-0.4290.00+0.24
1 час назад

Девушка раскрыла неожиданные последствия пластики носа

Lenta.ru

Блогерша Разия Амини из Торонто, Канада, изменила форму носа и раскрыла неожиданные последствия пластической операции. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка раскрыла неожиданные последствия пластики носа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инфлюэнсерша с никнеймом @azia_r рассказала, что отправилась в Турцию, чтобы сделать ринопластику — хирургическую операцию по исправлению формы или размера носа.

«С тех пор, как мне сделали операцию, я не могу дышать через нос, когда сплю. А еще теперь искажены запахи, которые я чувствую», — посетовала юзерша.

Помимо этого, девушка добавила, что после хирургических вмешательств она стала храпеть по ночам.

«Мой нос почти всегда заложен, как бы я его ни чистила. Кроме того, я вынуждена контурировать лицо, потому что на нем присутствует сильный отек, который спадет не раньше чем через полгода», — поделилась Амини.

Публикация стала вирусной и набрала 68,3 тысячи просмотров. Подписчики решили поддержать блогершу в комментариях под постом. «Это того стоит! Твой нос выглядит очень здорово!», «Ты выглядишь потрясающе», «Терпение! Ко мне после операции вернулось обоняние через восемь месяцев», — высказались они.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий