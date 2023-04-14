17 простых привычек, которые мешают вам похудеть

Едите кашу на завтрак, конфетам предпочитаете фрукты, а сладкое разрешаете себе только по праздникам?
Поэтому и не худеете!
Почему так и о других вредных привычках Super рассказала Екатерина Стеценко, диетолог Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Завтрак — важный прием пищи. Тем более не следует его пропускать, если из-за этого в итоге вы бегаете к холодильнику по ночам. Хороший плотный завтрак задает режим питания на весь день. И снижает желание постоянно что-нибудь перекусывать.
Каша — это углевод, который быстро насыщает и так же быстро приводит к чувству голода. Если вы все-таки не можете совсем отказаться от подобной еды, выбирайте такие виды круп, варка которых требует минимум 15–20 минут. Лучше же, чтобы завтрак состоял из белков и жиров, например яйца с лососем или авокадо, а можно вместе.
Согласитесь, что, когда вы просите откусить сэндвич у друга, пробуете что-то из тарелки соседа по столу, облизываете ложку во время приготовления еды или доедаете за детьми, вы не задумываетесь о «цене» таких дегустаций. Но по итогу все эти калории могут складываться в одну большую проблему — лишний вес.
Скрытые калории есть даже в жвачке — в среднем 3,6 ккал в двух подушечках. В калорийную корзину можно положить чай с молоком (19 ккал) и кофе. Сам по себе черный кофе — напиток нулевой калорийности. Но «чистым» его пьют не все. Латте содержит уже 175 ккал, капучино — 105 ккал.
Мы не предлагаем вам взвешивать порции и определять количество граммов, но отмерять количество еды на глаз — хорошее начало. Каждый прием пищи должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Но многие не могут объективно определить размер порции, из-за чего переедают. Чтобы такого не было, используйте элементарный принцип «правильной тарелки»: 50% тарелки должны составлять овощи, 25% — белковые продукты, 25% — сложные углеводы. Сама тарелка также не должна быть огромной. Идеальный вариант — 20–26 см в диаметре.
Важно не торопиться и жевать тщательно. Эта привычка позволит не переедать и дольше сохранять чувство насыщения — мозг сигнализирует нам о насыщении примерно через 15–20 минут после начала приема пищи. Медленнее жуете — меньше лишних калорий потребляете.
Такая еда не приносит никакой пользы, так как внимание человека рассеяно: он не ощущает вкус пищи, не понимает, когда наелся, и от этого съедает гораздо больше, чем положено. Лучше отказаться от подобной привычки. Сосредоточьтесь на приеме пищи, почувствуйте ее вкус и запах. Даже от таких элементарных действий еда лучше переваривается.
Лучше всего продумывать свое питание заранее на весь день или даже неделю: составлять меню и готовить дома, в том числе и перекусы, или планировать приемы пищи исходя из тех мест, где можно купить готовую еду рядом с вами. Желание что-нибудь съесть обычно появляется внезапно, и тут же под рукой оказываются только калорийные и неполезные продукты: пирожок, бутерброд, гамбургер, которые еще и непонятно из чего приготовлены. Планирование поможет избежать таких ситуаций.
Еда для многих становится символом безопасности, благополучия, мира и спокойствия. Эта привычка зачастую становится главной причиной лишнего веса, а бороться с ней сложнее всего. В этот момент важно прислушаться к себе и понять, чего вы сейчас на самом деле хотите. Спросите себя, каким непищевым способом вы можете удовлетворить нереализованную потребность или прожить эту эмоцию.
Многие из нас проводят день в состоянии умеренного обезвоживания. Это приводит к ощущению усталости, голода, в результате чего мы тянемся к еде вместо того, чтобы выпить стакан воды. Пить воду перед едой можно за полчаса. После еды потреблять жидкость можно как минимум через полчаса, а в случае с мясными блюдами — через два часа. Все эти правила относятся только к простой, чистой воде. От алкоголя, сладких, газированных напитков людям, следящим за своим здоровьем, лучше полностью отказаться.
Нередко мы съедаем больше, чтобы сделать приятно близким, которые нам готовили еду. Бывает и так, что человек хочет доесть, чтобы освободить посуду или место в холодильнике. От подобных привычек лучше избавиться, иначе сбросить лишний вес никогда не удастся. Если еду жаль выбросить, то следует подумать о том, как лишнее потом отложится на боках в виде еще одной жировой складки.
Бессознательное потребление сладких напитков крайне вредная привычка. Газировка и соки — первое, что нужно исключить из рациона при желании похудеть. Если хочется пить — попейте воды. А сладкая газировка не только не утолит жажду, но и добавит лишних калорий в рацион.
Относительно недавняя мода на картонные стаканчики и термокружки сделала кофе напитком, который нужно или можно пить всегда и везде. И хотя в самом кофе нет ничего плохого, частенько он не обходится без добавок: жирные сливки, сладкие сиропы, про сахар и говорить не стоит. Дополнительные калории тут как тут.
Фрукты тоже содержат калории. А еще хоть и натуральные растительные, но все же сахара: глюкозу, фруктозу, сахарозу. Поэтому фрукты стоит есть ограниченно и в первой половине дня — до 16 часов, чтобы они лучше усваивались.
Так, не глядя мы покупаем, например, йогурт, потому что он вроде как обезжиренный, безглютеновый, органический и тому подобное. А на деле сахара и углеводов в нем оказывается чуть меньше, чем в конфетах или мороженом. Надпись на упаковке не повод не читать состав на этикетке. Чаще всего это маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателя.
Есть доказанная взаимосвязь между сном менее 6 часов и ожирением, сахарным диабетом II типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Нехватка сна провоцирует нарушение обмена веществ. Ложиться спать лучше в 22:00–23:00, а длительность сна должна составлять 7–8 часов.
Пара бокальчиков не проходят бесследно для сантиметров на талии. Алкоголь — это пустые калории, такие же, как и газировка. Спиртные напитки повышают аппетит и заставляют нас есть больше.