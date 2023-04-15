Диетолог предупредила о вреде позднего ужина

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова предупредила о вреде позднего ужина. Об этом сообщают «Известия».

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По ее словам, в идеале человек должен употреблять большую часть калорий в светлое время суток, во время своей максимальной активности. Она отметила, что во время сна выделяются мелатонин и соматотропин. Она пояснила, что поздние ужины, которые содержат много простых и сложных углеводов, могут привести к повышению уровня инсулина в крови, что, в свою очередь, тормозит выработку мелатонина и соматотропина.

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина призвала перед сном отдавать предпочтение белку, углеводам из овощей и фруктов. Также можно включить в вечерний рацион творог и крупы. Специалист пояснила, что в них содержится триптофан — аминокислота, которая отвечает за выработку мелатонина.

При этом Гридина посоветовала стараться не принимать пищу позже чем за два часа до сна.