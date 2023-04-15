$81.50-0.1790.16+0.16
2 часа назад

Диетолог предупредила о вреде позднего ужина

Lenta.ruиещё 2

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова предупредила о вреде позднего ужина. Об этом сообщают «Известия».

Диетолог предупредила о вреде позднего ужина
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, в идеале человек должен употреблять большую часть калорий в светлое время суток, во время своей максимальной активности. Она отметила, что во время сна выделяются мелатонин и соматотропин. Она пояснила, что поздние ужины, которые содержат много простых и сложных углеводов, могут привести к повышению уровня инсулина в крови, что, в свою очередь, тормозит выработку мелатонина и соматотропина.

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина призвала перед сном отдавать предпочтение белку, углеводам из овощей и фруктов. Также можно включить в вечерний рацион творог и крупы. Специалист пояснила, что в них содержится триптофан — аминокислота, которая отвечает за выработку мелатонина.

При этом Гридина посоветовала стараться не принимать пищу позже чем за два часа до сна.

Ранее нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер отметила, что при выходе из Великого поста не стоит увлекаться жирной пищей. По ее словам, необходимо следить за качеством продуктов. Они должны быть свежими и натуральными, а фастфуда и пищи с большим количеством консервантов и прочих добавок лучше избегать.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий