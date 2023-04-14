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Врач оценила риски популярной косметической процедуры

По мнению врача-косметолога и дерматовенеролога Виктории Абрамовой, пилинг рыбками гарра руфа может быть опасной процедурой из-за несоблюдения правил гигиены во время ее проведения. Риски популярной косметической манипуляции она оценила в беседе с Life.

Врач оценила риски популярной косметической процедуры
© Lenta.ru

Главное опасение у специалистки вызывает соответствие воды в аквариуме санитарным нормам. Она напомнила, что во время процедуры человек опускает ноги или руки в резервуар с рыбками, которые поедают ороговевшие слои кожи и очищают ее.

Дерматолог предупредила, что любители этой косметической услуги оказываются в зоне риска кожных заболеваний, вызванных грибковыми или бактериальными инфекциями. Это связано с тем, что основной способ передачи таких болезней — контактно-бытовой, то есть человек может заразиться во время процедуры от предыдущего клиента, если тот был заражен.

Кроме того, Абрамова обратила внимание, что пилинг рыбками противопоказан людям с сахарным диабетом, варикозной болезнью и пониженным иммунитетом. У этих пациентов, по словам врача, снижена барьерная функция кожи, что повышает риск развития кожных инфекций, которые осложняют течение основного заболевания.

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