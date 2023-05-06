Как не набрать лишние килограммы на майских праздниках

Во время майских праздников существует повышенный риск набрать лишние килограммы, а перед летним сезоном для некоторых женщин это может быть критично. Много еды и мало активности — ключевая проблема во время длинных выходных.

© Unsplash

В материале “Рамблера” — основные правила, которые стоит соблюдать для поддержания себя в форме на майских праздниках.

Формируйте тарелку правильно

Если вы выехали за город жарить шашлыки, то правильно сформируйте свою тарелку с мясом. Не употребляйте много хлеба и соусов — вместо этого нарежьте овощей и зелени. Их лучше употреблять заранее, перед тем, как мясо будет готово. Так у вас будет полный желудок и вы не захотите переедать.

Откажитесь от алкоголя

Алкоголь — один из самых калорийных продуктов, которые употребляют в праздничные дни. Чтобы сократить потребление калорий, лучше отказаться от алкоголя. Это не только положительно повлияет на вашу фигуру, но и на здоровье. Спиртное можно заменить безалкогольными аналогами, чаем, компотом или свежевыжатым соком.

Больше двигайтесь