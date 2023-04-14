Названы основные правила безопасного похудения к лету

Основные правила безопасного похудения к лету назвала «Мосленте» врач-эндокринолог Видновской больницы Мария Калошина. Прежде всего, она порекомендовала есть больше клетчатки.

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«Овощи — отличный источник грубых пищевых волокон. Клетчатка заполняет желудок и надолго насыщает, помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина», — пояснила специалист.

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Калошина призвала позволять себе «вредности» во время диеты. Жесткие ограничения, по ее словам, приводят к пищевым срывам.

Если вы съели кусок торта, а утром увидели на весах плюс один килограмм, не стоит паниковать. Это лишняя жидкость, которая уйдет через сутки, как только вы нормализуете пищевой режим Мария Калошина эндокринолог

Эндокринолог подчеркнула, что люди могут путать жажду с голодом. При возникновении желания есть она посоветовала выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свои ощущения.

Пить при этом нужно по потребности: не стоит ориентироваться на усредненную норму два литра в день. «Если пить воду неправильно, повысится нагрузка на почки, повысится объем циркулирующей крови, а это, в свою очередь, может привести к повышению внутричерепного давления, головным болям», — заявила врач. Лечебный эффект, по ее словам, имеет стакан теплой воды после пробуждения.

Эндокринолог рекомендовала не пропускать завтрак.

Калорийность утреннего приема пищи должна составлять около 35 процентов от общего рациона

«Пропуская утренний прием пищи, вы рискуете съесть в обед больше положенного», — отметила Калошина.

Специалист также посоветовала есть больше необработанных продуктов, так как грубая, волокнистая пища насыщает и приносит пользу здоровью. Обезжиренными продуктами увлекаться не стоит — пользы от них практически нет. Кроме того, нужно следить за уровнем полезных микроэлементов в организме, так как их дефицит может привести к постоянному чувству голода

«Соблюдайте режим дня. Худеющим важнее других спать не менее 8 часов и ложиться не позже 23:00. В промежуток с 23:00 до 1:00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров», — добавила специалист.