Раскрыт быстрый способ сделать ягодицы упругими

В преддверии пляжного сезона самое время подтянуть мышцы ягодиц. Как это сделать грамотно и максимально быстро, мы выяснили у эксперта фитнес-клуба World Class «Строгино» Бахытжана Наршиева. Он рассказал, что добиться упругости ягодичной зоны в кратчайшие сроки возможно только при соблюдении нескольких условий.

Фото: Super.ru Super.ru

Первое — это тренировки с акцентом на ягодицы частотой 3–4,5 часа в неделю. «Самыми эффективными я бы назвал ягодичный мост с дополнительным весом, приседания (тоже с весом) и отведение бедер в положении сидя».

Второй пункт работы над зоной ягодиц — спортивный массаж. Он должен быть разнообразным по технике и главное — регулярным.

Третий пункт — коррекция рациона питания, куда же без этого. Акцент нужно сделать на медленных углеводах и белках. «Если соблюдать все три описанных пункта, можно добиться ощутимого результата через 6–8 недель, — считает наш собеседник. — Дерзайте!»