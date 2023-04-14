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Нутрициолог Деккер рассказала, как выйти из поста грамотно

Выходя из Великого поста и возвращаясь к скоромной пище, не стоит есть жирную пищу в большом количестве. Об этом и других правилах, которые помогут не навредить здоровью, "Ленте.ру" рассказала нутрициолог Ольга Деккер.

Нутрициолог рассказала, как выйти из поста грамотно
© Pxhere

Прежде всего стоит иметь в виду, что после долгого воздержания он разных продуктов питания не стоит сразу начинать в большом количестве есть тяжелую пищу, например мясо, сыр и жирные соусы.

Возвращаться к скоромному рациону стоит постепенно, начиная с продуктов, которые легко усваиваются. Это в первую очередь фрукты и овощи. К ним постепенно можно добавлять и другую пищу.

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Второе правило — обильное питье. Вода в большом количестве поддержит пищеварительную систему и позволит избежать запоров.

Третий принцип, который сделает выход из поста комфортным для организма, касается объема приемов пищи. Стоит не начинать с больших порций, а есть по чуть-чуть, постепенно увеличивая количество еды, съедаемой за один раз.

Ольга Деккер отдельно напомнила, что стоит следить за качеством продуктов. Стоит есть свежую и натуральную пищу, обходиться без фастфуда и еды, в которой много консервантов. Кроме того, полезен будет график питания: он поможет не переесть и не столкнуться с проблемами с желудком.

Ранее "Рамблер" развеивал популярный миф о соблюдении поста.

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