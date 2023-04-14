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Правильная техника выполнения ягодичного моста

Тренеры Светлана Минакова и Лада Пеньковская рассказали о правильной технике выполнения ягодичного моста. Их слова передает «Спорт-Экспресс».

Правильная техника выполнения ягодичного моста
© Lenta.ru

Исходное положение: лечь на спину с упором на сведенные лопатки, согнуть колени до угла в 90 градусов, поставить ступни на ширине таза и параллельно друг другу, руки вытянуть вдоль тела.

«На выдохе поднять таз вверх, чтобы тело образовало ровную линию от колен до плеч. В верхней точке нужно сильно напрячь ягодичные мышцы, зафиксировать позу на одну-две секунды. Спина, плечи и ступни не должны отрываться от пола. Медленно опуститься в исходное положение», — описали они технику упражнения.

«Шея должна быть расслаблена, иначе можно пережать нервные окончания. А если опираться не на лопатки, а на шею, можно получить травму», — подчеркнула Пеньковская.

Минакова добавила, что мышцы должны находиться под нагрузкой от 40 секунд во время одного подхода, поэтому в нем должно быть 20-30 подъемов. При этом в нижней точке также нельзя расслабляться.

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