Диетолог назвала лучшие напитки для работы кишечника пожилых

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала о напитках, которые помогут пожилым улучшить работу кишечника. Подробностями эксперт поделилась с "Москвой 24".

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Так, по словам медика, можно приготовить настой овса. Он будет стимулировать работу кишечника, а также регулировать его моторику безопасным путем. Кроме этого, это средство отлично сказывается на работе печени.

Для его приготовления нужно промыть горсть овса, затем поместить в термос или стеклянную банку, залить литром горячей воды и закрыть. Смесь необходимо оставить на ночь, утром ее нужно процедить, овес выбросить, а настой пить.

"Если у человека нет никаких проблем со здоровьем и его беспокоит только нерегулярный стул, можно пить настой овса между приемами пищи в течение дня по полчашки, не разбавляя водой. Курс – 21 день", – поделилась Дюваль.

Она также отметила, что при наличии заболевания печени, кишечника, приеме каких-либо лекарств, нужно начать с порции 100 миллилитров в день и разбавлять напиток теплой водой до объема примерно 250 миллилитров. Пить три раза в день. Постепенно порции настоя овса можно увеличивать.

Медик также отметила пользу овощных смузи, поскольку для кишечника важна клетчатка. И не стоит забывать про обычную питьевую воду:

"Стакан кипяченой воды желательно выпивать натощак в течение 20 минут после пробуждения. Это примерно 350 миллилитров теплой воды. Она поможет улучшить работу кишечника".