Антидепрессанты способны менять гормональный фон и повышать аппетит

Антидепрессанты опасны тем, что способны изменить гормональный фон человека, а также повысить аппетит, что может повлечь за собой набор лишнего веса. Об этом заявил врач-психиатр Владимир Каторгин.

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«Антидепрессанты — это препараты, которые способны изменять у некоторых пациентов гормональный фон и повышать аппетит», — рассказал Владимир Каторгин Пятому каналу.

Специалист отметил, что препараты назначают людям с депрессией, которые мало двигаются из-за своего состояния. Поэтому набор веса будет связан не только с антидепрессантами, но и с ритмом жизни человека.