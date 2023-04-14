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Гастроэнтеролог объяснила, как избежать приступов холецистита и панкреатита при выходе из поста

Приближается главный праздник христиан — Пасха. В этот день верующие люди будут радовать друг друга благой вестью о воскрешении Христа, а также впервые за долгие семь недель возвращаться к обильным застольям. Но как заявила изданию «Москва24» кандидат медицинских наук, диетолог Гузель Евстигнеева, не стоит сразу нагружать организм, привыкший к сдержанному питанию.

Как избежать приступов холецистита и панкреатита при выходе из поста
© Слово и Дело

Эксперт отметила, что возвращение в меню жирной мясной пищи стоит проводить постепенно, поскольку это может обернуться развитием различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая холецистит и панкреатит, либо обострением уже существующих недугов.

«За время поста наши ферментные системы, в частности поджелудочной железы и кишечника, отвыкли от белково-жировой нагрузки. Поэтому резко возвращаться к привычному рациону питания опасно», — пояснила она.

Гузель Евстигнеева рекомендует начинать разговение с продуктов, содержащих легко усвояемые белки. Например, с нежирной рыбы и морепродуктов, куриного мяса или мяса индейки. Причем лучше всего если оно будет приготовлено на пару, отварено или запечено. Жареные в масле блюда, вероятнее всего, окажут на отвыкший от таких фокусов организм негативное воздействие.

При этом осторожно следует относиться и к традиционным пасхальным блюдам. Особенно к творожной пасхе, которая содержит множество белков и жиров.

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