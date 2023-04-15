Гинцбург заявил, что Pfizer и Moderna не смогли устранить недостатки вакцин от ковида

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Фармацевтическим компаниям Pfizer и Moderna не удалось полностью устранить недостатки своих мРНК-вакцин против коронавирусной инфекции, несмотря на то, что они сделали многое в этом направлении. Такое мнение в субботу ТАСС высказал директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Ни Moderna, ни Pfizer ни тогда и ни сейчас не удалось полностью устранить воспалительный эффект, который вызывают нуклеиновые кислоты, особенно РНК, когда попадают в эукариотические клетки. Хотя было сделано коллегами за рубежом действительно довольно-таки много, но до конца им это не удалось сделать по ряду причин", - отметил Гинцбург.

Комментируя проблему, он не смог сказать, существовал ли заговор. По словам эксперта, у всех людей разное физиологическое состояние. РНК (рибонуклеиновая кислота) - сильный провокатор воспалительных реакций при искусственном введении внутрь клеток.

"Природа сотни миллионов лет создавала эволюционные механизмы, которые защищают клетку от такого, я бы сказал, неестественного пути попадания нуклеиновых кислот. И они очень мощные, эти защитные механизмы. И не только мощные, они еще разветвленные и разносторонние. И поэтому предусмотреть все реакции, которые будут со стороны наших клеток на неестественное попадание нуклеиновых кислот, очень трудно", - заключил Гинцбург.